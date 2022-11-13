اللجنة الوزارية المخصصة التابعة "للتعاون الإسلامي" عقد اجتماعًا مفتوحًا في مقر الأمانة العامة للمنظمة



وقد ألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، د. حسين إبراهيم طه كلمة استعرض خلالها الخطوات العملية التي اتخذتها المنظمة لتوعية المجتمع الدولي بمحنة الروهينغيا وأكد التزام المنظمة القوي بمبادئ العدالة والمساءلة.



وأشاد الأمين العام بالدور الرائد لجمهورية غامبيا في القضية المرفوعة ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية، كما أعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي لقضية الروهينغيا.



كما قام الوزير داودا جالو المدعي العام ووزير العدل في جمهورية غامبيا، بصفته رئيس اللجنة الوزارية المخصصة، بتقديم إحاطة للاجتماع حول الوضع الحالي للقضية المعروضة على محكمة العدل الدولية.



وناقش المشاركون في الاجتماع المستجدات المتعلقة بالقضية وجهود منظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد.



رام الله - دنيا الوطنعقدت اللجنة الوزارية المخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغيا اجتماعاً مفتوح العضوية، اليوم 10 نوفمبر 2022، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، برئاسة الوزير داودا جالو، النائب العام ووزير العدل في جمهورية غامبيا.