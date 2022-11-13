فلسطين تحصد المركز الثاني في مسابقة الشيخة فادية الصباح للأبحاث في الكويت

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، فوز مدارس فلسطين بالمركز الثاني في مسابقة الشيخة فادية السعد الصباح للمشاريع والأبحاث التطبيقية عن دورة عام 2021، التي تُنظمها مبرة السعد في دولة الكويت على مستوى العالم العربي.وحصلت مدرسة بنات فاطمة ادكيدك الأساسية في مديرية تربية الخليل على المركز الثاني من خلال مشروع حمل عنوان: "حماية مواقف المركيات من فيضان المياه" للطالبتين بتول قواسمة، وحور الجعبري؛ بإشراف المعلمة منى نيروخ.وأشاد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني بهذا الإنجاز الجديد الذي يبرهن على إصرار طلبتنا للتألق في المحافل العلمية العالمية وإعلاء اسم فلسطين عبر هذه الفضاءات البحثية المهمة، مثمنا جهود كافة الكوادر التربوية من معلمين ومديري مدارس وطاقم الإدارة العامة للإبداع والتميز التي تابعت هذا الجهد وصولا إلى هذه النتيجة المُشرفة.وتأتي مشاركة فلسطين في هذه المسابقة للمرة الأولى، في إطار دعم منحى ستم (STEM) في العملية التعليمية التعلمية، والكشف عن إبداعات الطلبة والوصول إلى العالمية.