دولي

رسميًا.. نتنياهو يُكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

رسميًا.. نتنياهو يُكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
تسلّم زعيم معسكر اليمين، رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو التكليف الرسمي من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال نتنياهو خلال مراسم تسلّمه كتاب التكليف، إنني "سأبذل جميع الجهود كي تكون حكومتي ناجحة ومستقرة ومسؤولة"

وتابع: "أعتزم أن أكون رئيس حكومة للجميع لمن انتخبوني ومن لم ينتخبوني".

وأشار نتنياهو إلى أن هناك إجماع كبير على محاربة إيران بكل قوة والعمل بكل حزم ضد عدوانية إيران ومنع امتلاكها السلاح النووي

وأردف القول: "سنعمل من أجل التوصل إلى المزيد من اتفاقيات السلام مع الدول العربية".

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