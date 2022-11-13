العاهل الأردني: لن نقبل بتهميش الفلسطينيين



وتابع: "قطعنا أشواطا مهمة في ترسيخ مفاهيم وأسس الدولة الديمقراطية الحديثة".



وأكمل الملك عبد الله: إنه "على مؤسسات الدولة تبني مفهومًا جديدًا للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون".



رام الله - دنيا الوطنأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، أن دور المملكة سيبقى منصبًا على الدفاع عن القضية الفلسطينية.وقال الملك عبد الله: إنه "لا سبيل لتجاوز القضية الفلسطينية إلا بحل عادل يبدأ بإنتهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية".وشدد خلال كلمته في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العربية، أن التمكين الاقتصادي للفلسطينيين ليس بديلا عن الحل السياسي.وأضاف الملك عبد الله: "لا نقبل بتهميش الفلسطينيين"، مؤكدًا أنه لا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز، فالأوطان لا تبنى بالمخاوف والشكوك".