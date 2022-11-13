شؤون فلسطينية

المالكي وأبو الغيط يجتمعان لوضع آليات تنفيذ قرارات قمة الجزائر الخاصة بفلسطين

المالكي وأبو الغيط يجتمعان لوضع آليات تنفيذ قرارات قمة الجزائر الخاصة بفلسطين
قمة الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، متابعة القرارات التي اتخذت خلال القمة العربية والخاصة بالقضية الفلسطينية، ودعم صمود أبناء شعبنا، وأهميتها في دعم الخطوات الفلسطينية المقبلة على الساحة الدولية لحماية حقوق شعبنا ومواجهة مخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا.

وأطلع المالكي، الأمين العام خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية اليوم الأحد، على خطورة الأوضاع في فلسطين، خاصة استمرار التصعيد في اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى، وأداء الطقوس الدينية فيها لتكريس تقسيمه زمانيا ومكانيا، إضافة إلى التصعيد الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا والتي ذهب ضحيته عشرات الشهداء والجرحى.

ودعا إلى وضع آليات تضمن تنفيذ القرارات التي صدرت عن القادة العرب في قمة الجزائر والقمم السابقة، خاصة بدعم طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا.

وحضر اللقاء: سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، ومساعد وزير الخارجية مصطفى البرغوثي، ومساعد الوزير للشؤون العربية فايز أبو الرب، والسفير المناوب بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك.

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