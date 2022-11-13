شؤون فلسطينية

الطيبي لـ"دنيا الوطن": الحكومة الإسرائيلية المُنتخبة تعد الأكثر فاشية وسنكون مع المعارضة لخدمة شعبنا

الطيبي لـ"دنيا الوطن": الحكومة الإسرائيلية المُنتخبة تعد الأكثر فاشية وسنكون مع المعارضة لخدمة شعبنا
رئيس الجبهة العربية للتغيير في إسرائيل عضو كنيست أحمد الطيبي
خاص دنيا الوطن- مدلين خلة
أكد رئيس الجبهة العربية للتغيير، النائب في (كنيست)، أحمد الطيبي، أن الشعب الفلسطيني أمام حكومة إسرائيلية تعد الأكثر تطرفاً في العقود الأخيرة، حتى "أصبحت الفاشية تياراً مركزياً فيها".

وقال الطيبي في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن "صعود هذه الفاشية إلى الحكم في إسرائيل لا يعني أن الحكومات السابقة والتي كان (نتنياهو فيها رئيس للوزراء وسموتريش وزيراً)، لها كانت معتدلة، لا بل إن الحالية تعتبر الأكثر فاشية وذلك بعد صعود حزب (الصهيونية المتدينة) إلى 14 مقعد فيها".

وأضاف: إن "صعود الفاشية بشكل رسمي وشعبي يشكل تحد أمامنا جميعاً في المجتمع الفلسطيني بالداخل والمجتمع الدولي والعالم العربي، وبالرغم من ذلك نحن قادرين على مواجهة الصعوبات وهذه الحكومة فالماضي شاهد على أننا تخطينا (شارون وأيتان وكاهانا وليبرمان) وسنتخطى (سموتريش وبن جفير)"

وتابع: أن "صعود هذه الحكومة بقيادة (بن جفير وسموتريش)، يشكل تهديداً صارخاً على القضية الفلسطينية خاصة في ظل تصريحاتهم التي تحدثت عن تصعيد بحق الأسرى السياسيين والأمنيين والمسجد الأقصى وزيادة الاقتحامات له، فضلاً عن الاستيطان في المناطق المصنفة بحسب اتفاق أوسلو منطقة (C).

وشدد على أن المجتمع الإسرائيلي مع هذا التكتل يذهب باتجاه "التطرف اليميني" لأن عدد النواب في هذا التكتل الذي يؤمن باليمينية المتطرفة يتجاوزالـ75 نائباً، وبذلك بعد أن كنا "نقول أن العنصرية أصبحت تياراً ذو أغلبية في المجتمع الإسرائيلي فالان يجب أن نقول أن الفاشية أصبحت تياراً رئيسياً في الحكومة والمجتمع الإسرائيلي".

وأوضح أن الاحزاب العربية في (كنيست)، ستكون مع المعارضة سواء أكان لبيد ضمنها أو لم يكن، مشدداً على أن كتلة الجبهة والعربية للتغيير ستكون معارضة لهذه الحكومة إلا إذا "كان هناك قوانين تخدم مجتمعنا فإننا ستتعامل معها بشكل عيني وتتماشى مع ضميرنا".

وبين أن الأحزاب العربية داخل (كنيست) تعارض هذه الحكومة، مؤكداً على "ضرورة أن تكون المعارضة قوية ومتماسكة رغم الفروقات والأحزاب الموجودة التي تشكل المعارضة".

وأشار إلى أن التحركات الدولية واجبة وضرورية وذات أهمية كبيرة خاصة في ظل عدم وجود أي عملية سياسية والتي كانت معدومة في الحكومة السابقة.

وأردف الطيبي: يجب "التوجه إلى قرار اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وهي خطوة صحيحة شرعية وضرورية يجب الاستمرار فيها إلى جانب ذلك الجهوزية الشعبية".

وأكد على ضرورة وجود الحد الأدنى من الوحدة الشعبية في مواجهة هذا التحدي وهو ما ينطبق على الأراضي المحتلة عام 67، وكذلك أراضي الـ48 بالرغم من الاختلاف مع الأحزاب الأخرى.

وكانت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، أعلنت مساء يوم الخميس، فوز كتلة نتنياهو بـ (64) مقعدًا، بعد انتهاء عملية فرز الأصوات لانتخابات (كنيست) الخامسة والعشرين

وضم تكتل نتنياهو كل من الأحزاب التالية، حزب (الليكود): 32، حزب (ييش عتيد): 24، حزب (الصهيونية الدينية): 14.

وحصل حزب (المعسكر الوطني) 12، حزب (شاس) 11، حزب (يهدوت هتوراه) سبعة أصوات، وحزب (يسرائيل بيتينو) ستة أصوات، و(القائمة الموحدة) خمسة أصوات، (الجبهة/ العربية للتغيير) خمسة أصوات، وحزب (العمل) أربعة أصوات.


أخبار ذات صلة

المالكي وأبو الغيط يجتمعان لوضع آليات تنفيذ قرارات قمة الجزائر الخاصة بفلسطين

المالكي وأبو الغيط يجتمعان لوضع آليات تنفيذ قرارات قمة الجزائر الخاصة بفلسطين

&#34;الداخلية&#34; بغزة تصدر تنويهاً بشأن عمل معبر رفح يوم غدٍ الاثنين

"الداخلية" بغزة تصدر تنويهاً بشأن عمل معبر رفح يوم غدٍ الاثنين

الإعلان عن إطلاق الحوار الفلسطيني الأمريكي الاقتصادي الرابع في رام الله

الإعلان عن إطلاق الحوار الفلسطيني الأمريكي الاقتصادي الرابع في رام الله

الهباش يوجه رسالة لقادة الاحتلال: أكاذيبكم ما عادت تنطلي على أحد

الهباش يوجه رسالة لقادة الاحتلال: أكاذيبكم ما عادت تنطلي على أحد

&#34;الخارجية&#34;: الهستيريا الإسرائيلية اتجاه القرار الأممي تعكس الخوف من المحاسبة الدولية

"الخارجية": الهستيريا الإسرائيلية اتجاه القرار الأممي تعكس الخوف من المحاسبة الدولية

إلى أين يتجه سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة وماذا عن العملات الرقمية؟

إلى أين يتجه سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة وماذا عن العملات الرقمية؟

مقتل فلسطيني في عملية سطو مسلح بأمريكا

مقتل فلسطيني في عملية سطو مسلح بأمريكا

&#34;التعاون الإسلامي&#34; ترحب بقرارات الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

"التعاون الإسلامي" ترحب بقرارات الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش يوجه رسالة لقادة الاحتلال: أكاذيبكم ما عادت تنطلي على أحد

الهباش يوجه رسالة لقادة الاحتلال: أكاذيبكم ما عادت تنطلي على أحد

&#34;الخارجية&#34;: الهستيريا الإسرائيلية اتجاه القرار الأممي تعكس الخوف من المحاسبة الدولية

"الخارجية": الهستيريا الإسرائيلية اتجاه القرار الأممي تعكس الخوف من المحاسبة الدولية

&#34;التعاون الإسلامي&#34; ترحب بقرارات الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

"التعاون الإسلامي" ترحب بقرارات الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

بيت لحم: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من حوسان

بيت لحم: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من حوسان

طالع حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء المقبل

طالع حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء المقبل

العملات: انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

العملات: انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

مركز فلسطين: اعتقال الجرحى سياسة إجرامية تهدف إلى التلذذ بعذابات الأسرى

مركز فلسطين: اعتقال الجرحى سياسة إجرامية تهدف إلى التلذذ بعذابات الأسرى

منوعات

شاهد: حسين فهمي يدخل في نوبة بكاء حقيقية بسبب هذا الفيلم

شاهد: حسين فهمي يدخل في نوبة بكاء حقيقية بسبب هذا الفيلم

شاهد: والد حسام حبيب يطالب ابنه بطلب غريب بعد عودته لشيرين

شاهد: والد حسام حبيب يطالب ابنه بطلب غريب بعد عودته لشيرين

شاهد: هيا مرعشلي تحسم خبر طلاقها بظهورها مع شاب جديد

شاهد: هيا مرعشلي تحسم خبر طلاقها بظهورها مع شاب جديد

شاهد كيف عبرت رضوى الشربيني عن رأيها الغريب عن عودة شيرين لطليقها

شاهد كيف عبرت رضوى الشربيني عن رأيها الغريب عن عودة شيرين لطليقها

شاهد: رنا سماحة تفاجئ جمهورها بهذا الخبر الحزين

شاهد: رنا سماحة تفاجئ جمهورها بهذا الخبر الحزين

بعد الشائعات.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول حقيقة حملها بهذه الصور

بعد الشائعات.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول حقيقة حملها بهذه الصور

مهرجان القاهرة السينمائي يضع شروط غريبة للمرة الأولى لحضوره

مهرجان القاهرة السينمائي يضع شروط غريبة للمرة الأولى لحضوره

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تحدث ضجة بما قالته عن مسلسلات رمضان

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تحدث ضجة بما قالته عن مسلسلات رمضان

شاهد: إطلالة جذابة وساحرة لدرة زروق باللون الأسود

شاهد: إطلالة جذابة وساحرة لدرة زروق باللون الأسود

شاهد: حسام حبيب يغضب جمهوره بسبب ما قاله عن علاقته بشيرين عبدالوهاب

شاهد: حسام حبيب يغضب جمهوره بسبب ما قاله عن علاقته بشيرين عبدالوهاب

عربي

بالفيديو: انهيار سقف مطعم على رؤوس الزبائن في أشهر مركز تجاري بالكويت

بالفيديو: انهيار سقف مطعم على رؤوس الزبائن في أشهر مركز تجاري بالكويت

مصر: محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل جديدة حول حادث الحافلة الذي راح ضحيته 20 شخصًا

مصر: محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل جديدة حول حادث الحافلة الذي راح ضحيته 20 شخصًا

إعلام إسرائيلي: الأردن أكثر دولة قلقة من حكومة نتنياهو المنتخبة

إعلام إسرائيلي: الأردن أكثر دولة قلقة من حكومة نتنياهو المنتخبة

البرلمان العربي يدين الهجوم الحوثي على ميناء قنا اليمني

البرلمان العربي يدين الهجوم الحوثي على ميناء قنا اليمني