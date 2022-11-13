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بالفيديو: انهيار سقف مطعم على رؤوس الزبائن في أشهر مركز تجاري بالكويت

بالفيديو: انهيار سقف مطعم على رؤوس الزبائن في أشهر مركز تجاري بالكويت
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس السبت، إصابة شخص عقب انهيار سقف أحد المطاعم في مجمع (الأفنيوز) التجاري.

وقالت الوزارة خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي في (تويتر): إن "الإعلام الأمني يوضح بشأن سقوط سقف أحد المطاعم في مجمع تجاري أنه توجد إصابة واحدة فقط، وقد تم التعامل معها من قبل الطوارئ الطبية ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج".

وتداول نشطاء مقطع فيديو بالقرب من المطعم الذي انهار سقفه، والموجود في مجمع يعتبر من أهم وأكبر مراكز التسوق في هذا البلد الخليجي. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأظهرت المقاطع المتداولة انهيارا كبيرا في ديكور سقف المطعم، الذي انهار على عدد من الأشخاص والموظفين فيه.

ويعتبر مجمع "الأفنيوز" من أكثر الوجهات الترفيهية التي يرتادها الناس في الكويت، ويشهد ازدحاما بشكل دائم. ويضم سلسلة ضخمة من المحلات والماركات العالمية، والمطاعم والمقاهي والمتاجر.



 



 

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