الهباش يوجه رسالة لقادة الاحتلال: أكاذيبكم ما عادت تنطلي على أحد

رام الله - دنيا الوطنقال الشيخ الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن القيادات السياسية الإسرائيلية تعتمد قاعدة "اكذب ثم اكذب إلى أن يصدقك الناس، ثم اكذب حتى تصدق نفسك".وأضاف الهباش في تصيح صحفي، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي الفاشل في انتخاباتهم الأخيرة يائير لابيد يهاجم القيادة الفلسطينية بسبب تقديمها للقرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، قائلًا إن هذه خطوة فلسطينية أحادية الجانب تقوّض المبادئ التي من شأنها حل الصراع، وتضر بإمكانية عملية سلمية في المستقبل.وتساءل قاضي القضاة عن الخطوات الاحتلالية في أراضي فلسطين المحتلة والتي منها الاستيطان، أليس عملًا أحاديًا يقوّض السلام؟؟، وانتهاك المستوطنين الإرهابيين للمسجد الأقصى أليس عملًا أحاديًا يقوّض السلام؟؟، واقتحامات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية أليس عملًا أحاديًا يقوّض السلام؟؟، وسرقة أموال الضرائب الفلسطينية أليس عملًا أحاديًا يقوّض السلام؟؟، ومصادرة الأرض وهدم البيوت واعتقال الفلسطينيين وقتل الأطفال والاعتداءات على قطاع غزة والحصار المفروض عليه وانتهاك حرمة المسجد الإبراهيمي كل هذه أليست أعمالًا أحادية؟؟ووجه الهباش حديثه لقادة الاحتلال قائلاً: "بأن حبل الكذب قصير، وأكاذيبكم التي تعودتم على سوقها لخداع العالم ما عادت تنطلي على أحد، ونحن لا ننتظر منكم الرضا عما نفعل، وشعب فلسطين ماض إلى غايته، وسوف يحققها طال الزمان أم قصر، واحتلالكم سيُقتلع من أرضنا، وإن غدًا لناظره قريب".