قناة إسرائيلية: الليكود سيحتفظ بوزارة الجيش وسموتريتش بالمالية

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس السبت، عن احتمالات ببقاء وزارة الجيش بيد حزب (الليكود).ونقلت (القناة 12) عن مصادر قريبة من مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائليلة، أن هناك فرصة كبيرة لعدم انتهاء المفاوضات خلال هذا الأسبوع، ما يعني تأجيل أداء اليمين للأسبوع المقبل.وأوضحت المصادر للقناة، أن (الليكود) معني ببقاء حقيبة وزارة الجيش بيده، رغم طلب زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش بتوليها والذي قد يتولى وزارة المالية.وأضافت أنه سيتم نقل حقيبة الداخلية لزعيم حزب (شاس) أرييه درعي الذي كان يطلب بالمالية، وفق ما نقلته صحيفة (القدس) المحلية.