مصر: محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل جديدة حول حادث الحافلة الذي راح ضحيته 20 شخصًا

رام الله - دنيا الوطنكشف محافظ الدقهلية في مصر، صباح الأحد، تفاصيل جديدة، بشأن حادثة الحافلة المروّع الذي الذي وقع في ترعة المنصورية قرب قرية منشأة عبد النبي وراح ضحيته 20 شخصًا، أمس.وقال المحافظ أيمن مختار، إن "سائق الحافلة الذي تسبب بحادث راح ضيحته 20 شخصا، "تعمد عدم إنقاذ الركاب". وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)وخلال مداخلة هاتفية على قناة (النهار) المصرية، أوضح مختار أن "الأتوبيس كان يضم 27 راكبا، والسائق كان يتكلم في التليفون وأثناء السير قام الركاب بتنبيه السائق بأن هناك سيارة ستقطع الطريق، ليقوم برمي التليفون والقفز من الأتوبيس".وتابع محافظ الدقهلية أن "التحاليل أثبتت تعاطي السائق للترامادول"، مشيرًا إلى أن "السائق تعمد عدم إنقاذ الركاب ولم يحاول الضغط على الفرامل لإنقاذ الركاب وسقط الأتوبيس في الترعة".