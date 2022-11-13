الرئيس الإسرائيلي يسلم نتنياهو كتاب التكليف بتشكيل الحكومة اليوم





فقد حظي نتنياهو خلال المشاورات التي أجريت في الأسبوع الماضي في المقر الرئاسي على 64 نائبًا مؤيدًا لمهمة التشكيل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وبسبب صعوبات تشهدها المفاوضات الائتلافية، تخلى نتنياهو عن خطته الأولى التي تقضي بعرض الحكومة الجديدة على (كنيست) حتى نهاية الأسبوع الجاري.





كانت مصادر في حزب (هاتسيونوت هاداتيت)، قد أعربت عن سخطها الشديد بداعي أن نتنياهو يعاملهم باستهزاء واستخفاف وأنه يحاول اتباع سياسة "فرق تسد".



ويطلب الآن حزب (هاتسيونوت هاداتيت)، الحصول على اتفاق ائتلافي مفصل وقد يؤدي الأمر إلى تأخير في العملية التفاوضية.



في غضون ذلك أعلن رئيس حزب (يهادوت هاتوراة) الديني المتشدد الحاريدي، يستحاق غولدكنوبف عن تقدم ملموس في المفاضات مع (ليكود).





لكنه أكد أن الحزب مصر على نيل مطالبه في الأمور المبدئية من بينها فقرة التغلب التي تتيح المضي في تطبيق قانون ما حتى إن اعتبرته المحكمة العليا غير دستوري، ومساواة ظروف العمل لموظفي سلك التعليم الحاريدي مع موظفي سلك التعليم الرسمي.



رام الله - دنيا الوطنمن المتوقع أن يُسلم ظهر اليوم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى رئيس حزب (ليكود)، بنيامين نتنياهو كتاب تكليف بتشكيل الحكومة المقبلة.