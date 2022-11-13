شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف: غداً الاثنين انطلاق أولى رحلات العمرة من القطاع

وزير الأوقاف: غداً الاثنين انطلاق أولى رحلات العمرة من القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أن غداً الاثنين ستنطلق أولى قوافل المعتمرين من أبناء المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، لهذا الموسم عبر معبر رفح البري باتجاه الأراضي المصرية إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. 

وثمن البكري  حرص واهتمام القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس  ورئيس الوزراء محمد اشتية على تيسير وتذليل كافة الصعاب لضمان نجاح موسم العمرة لأهلنا في المحافظات الجنوبية، مبينا الدور  الكبير لسفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، ومتابعة السفير دياب اللوح والقنصل العام الدكتورة نداء البرغوثي لكافة الأمور والتنسيق مع مختلف طواقم السفارة، وإنجاز التأشيرات لجوازات سفر المعتمرين لتسهيل سفرهم.

كما توجه البكري بالشكر إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية على التسهيلات والترتيبات  لتمكين أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية من تأدية العمرة والسفر من خلال معبر رفح البري ومطار القاهرة الدولي.

كما توجه بالشكر للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه المملكه من خدمة لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام وخص بالشكر سفارة وقنصليه المملكه بالقاهرة 

وتمنى وزير الأوقاف والشؤون الدينية لجميع المعتمرين أن يتقبل الله  عمرتهم وأن يكتب لهم أجرها وثوابها وأن يعودوا سالمين غانمين إلى أرض الوطن.

كما ناشدهم بالتضرع بالدعاء الى الله عز وجل وهم ينعمون بالطواف حول الكعبة المشرفة والصلاة في المسجد النبوي الشريف وأن يحرر بلادنا  وأن يحفظ شعبنا ومقدساتنا خاصة المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي  الشريف وأن يكونوا خير سفراء لفلسطين.

بدوره أوضح الأستاذ محمد سلامه مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظات الجنوبية أن الفوج الأول يتكون من 613 معتمر سيسافرون من خلال رحلتين كل رحلة 306 معتمرين، مبينا أن كافة الترتيبات المتعلقة بسكن المعتمرين تم تجهيزها حيث قامت شركات الحج والعمرة باستئجار الفنادق الخاصة بهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك تم حجز حافلات حديثة لنقل المعتمرين إلى معبر رفح ومطار القاهرة الدولي وداخل المملكة العربية السعودية.

وأكد سلامة انه سيكون هناك برنامج منظم لسفر باقي الأفواج خلال الفترة المقبلة بما يتناسب وأعداد المسجلين لأداء العمرة والاتفاقيات الموقعة مع وسائل النقل والسكن بمعدل فوج كل أسبوعان وأن الوزارة تتابع كافة التفاصيل من خلال طواقم العمل التابعة لها والمسؤولة عن سفر المعتمرين وأن سفر الفوج الثاني سيكون في 28 من الشهر الحالي.

وشكر مدير عام الحج والعمرة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية على متابعته اليومية الحثيثة وحرصه الكبير على تيسير وانجاح موسم العمرة لأهلنا في المحافظات الجنوبية، كما شكر أعضاء لجنه الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية والطواقم التابعة لها.

وثمن دور أصحاب شركات الحج والعمرة لتعاونهم المستمر مع وزارة الأوقاف لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.

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