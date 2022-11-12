شؤون فلسطينية

"التعاون الإسلامي" ترحب بقرارات الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

"التعاون الإسلامي" ترحب بقرارات الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية، بما فيها القرار A/C.4/77/L.12/Rev1. ، الذي يطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس، وعن الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وأشادت المنظمة بمواقف الدول التي ساهمت في رعاية ودعم هذه القرارات تأكيداً على  التزامها بالقانون الدولي وانسجاما مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق و العدل والسلام، مؤكدة أن هذه القرارات تعبر عن التزام ودعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده من أجل وضع الآليات الكفيلة بإنفاذ وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق العدالة الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

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