دولي

المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لأفغانستان يلتقي وزير الخارجية ووزير العدل بأفغانستان

المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لأفغانستان يلتقي وزير الخارجية ووزير العدل بأفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
عقد المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لأفغانستان السفير طارق علي بخيت خلال زيارته الحالية والوفد المرافق لأفغانستان، اجتماعات السبت مع وزير الخارجية أمير خان متقي ووزير العدل عبد الحكيم شريعي كل على حدة.

وتركزت المناقشات على القضايا السياسية والقانونية والإنسانية والاقتصادية التي تشكل أولوية لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية بشأن الحالة في أفغانستان.

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