حزب الشعب الفلسطيني يرحب بقرارات لجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين

رام الله - دنيا الوطنرحب حزب الشعب الفلسطيني بالدعم الدولي المتمثل بإصدار عدة قرارات لصالح فلسطين من قبل لجنة المسائل السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث تم التصويت على أربع قرارات وسيتم اعتمادها لاحقاً بالجمعية العامة.وأشار الحزب في بيان صحفي إلى قرار اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار باعتماد مقترح فلسطين المطالب برأي استشاري كفتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وتداعيات هذا الاحتلال المتواصل"، بالإضافة إلى القرارات الأخرى الخاصة برفض الاستيطان وتأكيد عدم قانونيته ودعم قضية اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتمديد تفويضها.وأضاف في بيانه؛ يقول: إن القرارات الصادرة بشأن القضية الفلسطينية تأتي بما يتسق مع المواقف والقرارات الدولية التاريخية الصادرة عن الأمم المتحدة؛ الضامنة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.وأكد حزب الشعب ان حقوق الشعب الفلسطيني تتمثل بالعودة وتقرير المصير وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس كطريق لتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة.وشدد على أهمية هذه القرارات في ظل المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وخاصة مع صعود اليمين الأكثر فاشية في دولة الاحتلال التي تتوجه لتشكيل حكومة فصل عنصري برئاسة بنيامين نتنياهو الذي يتوعد بتقويض حل الدولتين والتنكر رسمياً وعلانيا لقرارات الشرعية الدولية.وعبر الحزب في ختام بيانه عن تقديره لكافة الدول التي صوتت الى جانب هذه القرارات؛ مطالباً بترجمة ذلك عملياً من خلال التصويت عليها بشكل نهائي أواخر العام الجاري؛ وكذلك عبر تقديم الدعم المالي للأونروا لتتمكن من مواصلة عملها، والوقوف في وجه حكومة الفصل العنصري لدولة الاحتلال.