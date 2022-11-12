"المقاومة الشعبية": نعبر عن ترحيبنا وتقديرنا للموقف الوطني والمسؤول للرئيس تبون



وقالت الحركة: إن "انسحاب الرئيس تبون، من قمة المناخ الدولية أثناء كلمة رئيس إسرائيل هرتسوغ، يعبر عن الموقف التاريخي الأصيل للشعب والقيادة الجزائرية في رفض الاحتلال ومساندة نضال شعبنا الفلسطيني".



كما وعبرت عن تقديرها للموقف الوطني والمسؤول للرئيس تبون، وكنا نأمل أن "يحذو الرؤساء العرب والمسلمين حذوه في مقاطعة الاحتلال، وشخصياته، والانحياز الكامل لقضية فلسطين".





رام الله - دنيا الوطنعبرت حركة المقاومة الشعبية، عن ترحيبها بانسحاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من قمة المناخ أثناء كلمة رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ.