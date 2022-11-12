الإفراج عن النائب المقدسي أحمد عطون بعد اعتقال إداري دام ثمانية أشهر

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخميس، عن النائب المقدسي المبعد إلى الضفة الغربية أحمد عطون من سجن عوفر، وذلك بعد اعتقال إداري دام ثمانية أشهر.وأمضى النائب عطون ما يزيد عن 16 عاماً داخل سجون الاحتلال، وصمد في خيمة الاعتصام بحي الشيخ جراح لما يزيد عن 500 يوماً مع النائب المقدسي محمد طوطح ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، رافضين قرار الإبعاد الصادر بحقهم.ولد عطون بتاريخ 25 كانون الثاني/ يناير لعام 1968، ومتزوج وأب لخمسة من الأبناء، وحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة من جامعة القدس، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.