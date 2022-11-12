بيت لحم: الاحتلال يخطر بوقف بناء منزل في أرطاس

رام الله - دنيا الوطنأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بوقف بناء منزل في قرية أرطاس، جنوب بيت لحم.وأفاد رئيس مجلس قروي ارطاس لطفي أسعد، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حي "العطن"، في المنطقة القريبة من برك سليمان السياحية، وسلمت المواطن أحمد صالح أبو صوي، إخطارا بوقف البناء في منزله، بحجة عدم الترخيص.وأضاف أسعد أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال، القرية، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.