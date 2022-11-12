موقع إسرائيلي: هذا ما طلبه هرتسوغ من الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع إسرائيلي، مساء السبت، كواليس اتصال هاتفي بين الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ والرئيس محمود عباس بشأن التراجع عن الطلب الفلسطيني الأخير المقدم للأمم المتحدة.ووفق موقع (واي نت)، فإن هرتسوغ، هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحاول إقناعه بتأجيل خطوة الطلب من الأمم المتحدة بصياغة فتوى قانونية تتعلق باحتلال الضفة الغربية إلى أن الأخير رفض ذلك.وأضاف أن "اتصال هرتسوغ مع الرئيس عباس جاء بطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد".وأردف الموقع: "الولايات المتحدة لم تكن متحمسة للمساعدة كثيرًا، مشيرًا إلى أن اتصالات مكثفة أجراها هرتسوغ ولبيد مع مسؤولين من دول مختلفة في محاولة لإحباط هذه الخطوة".وقال: "لم تستجيب إلا قبرص بتغيير موقفها بالتصويت لصالحه بدلًا من الامتناع عن التصويت".وأكمل الموقع: "ينص القرار على الطلب من محكمة العدل الدولية، أن تصوغ فتوى قانونية حول استمرار الاحتلال الإسرائيل للضفة الغربية، وأن ذلك بمثابة عملية ضم واضحة للأراضي الفلسطينية".