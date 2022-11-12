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عاموس جلعاد يحذر من تعيين سموتريتش وزيرًا للجيش

عاموس جلعاد يحذر من تعيين سموتريتش وزيرًا للجيش
بتسلئيل سموتريتش
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم السبت، عن تحذيرات رئيس الشعبة الأمنية- السياسية السابق في وزارة الجيش الإسرائيلي اللواء عاموس جلعاد حال تنصيب زعيم الصهيونية بتسلئيل سموتريتش وزيرًا للجيش. 

ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن جلعاد حذر من تنصيب سموتريتش وزيرًا لجيش الاحتلال، واصفًا الأمر بـ "كارثة خطيرة".

وقال جلعاد: "إذا قوض سموتريتش التوازن الموجود في الضفة الغربية فسوف يتصرف بطريقة تخدم أهداف زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، إذا قوض التوازنات الدقيقة في الضفة فإن ذلك سيقوض العلاقات مع دول المنطقة، وهذا بالضبط ما يريده السنوار".

وتابع: "كما أنه إذا افتعلت الحكومة الجديدة مواجهة سياسية مع الإدارة الأمريكية، فقد يضر ذلك بأمن البلاد، ونحن ليس لنا بديلًا عن مساعدات أمريكا".

وأكمل جلعاد أنه "بخصوص إيتمار بن غفير الذي سيكون وزيرًا للأمن الداخلي ويسعي لخلق توتر في الأقصى، هذا سيضر على الفور بالعلاقات مع الأردن، فهناك تعاون مذهل بيننا، وإذا قمنا بتقويضه، فسوف تتقوض جميع علاقاتنا الأمنية، يجب الحفاظ على الوضع الراهن".

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