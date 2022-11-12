(حماس) ترحب باعتماد قرار أممي حول احتلال الضفة

رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة حماس، يوم السبت، باعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، قراراً بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، في تصريح صحفي له، القرار إنجازاً وخطوة مهمّة يمكن البناء عليها لصالح قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا الفلسطيني.ووجه الرشق، الشكر للدول التي صوّتت لصالح القرار، وانحازت لعدالة القضية الفلسطينية ودعمت حق شعبنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير في مواجهة استعمار إحلالي بغيض لأراضينا المحتلة. وفق نص تصريحه.واستنكر في الوقت ذاته مواقف الدول التي عارضت القرار وانحازت للاحتلال ولروايته الزائفة، وقفزت عن نصرة قيم الحق والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وتخلّصها من الاستعمار.وقال الرشق: "نقدر عالياً كل الجهود الدبلوماسية المناصرة لحقوق شعبنا الوطنية، داعيًا السلطة وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى مواصلة تلك الجهود حتى النهاية، ورفض أي ضغوط صهيوأمريكية قد تمارس عليها".