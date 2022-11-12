الاحتلال يعزل الأسير "عيساوي" لرفضه فك إضرابه عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جمعية واعد للأسرى الفلسطينية أنّ الاحتلال الإسرائيلي قام بنقل الأسير المضرب عن الطعام سامر عيساوي للعزل الإنفرادي بشكل تعسفي بعد رفضه فك إضرابه عن الطعام.وقالت "واعد" إن "الأسير عيساوي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 14 على التوالي تضامناً مع ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال.وتابعت: "قبل يومين، أصيب عيساوي جراء الاعتداء الوحشي الذي تعرض له خلال اقتحام قسم 25 في معتقل النقب".وكان عيساوي قد اعتقل عام 2003 وحكم عليه بالسجن لمدة 30 عاماً، قبل أن يفرج عنه عام 2011 في إطار صفقة "وفاء الأحرار" مع حركة حماس، إلا أنه أعيد اعتقاله في تموز/ يوليو 2012.