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دولي

بعد استعادة خيرسون.. أوكرانيا: نسير نحو تحقيق "انتصار مشترك" للغرب

بعد استعادة خيرسون.. أوكرانيا: نسير نحو تحقيق "انتصار مشترك" للغرب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقب أوكرانيا، مساء يوم السبت، على استعادتها لمدينة خيرسون التي كانت قد أعلنت روسيا قبل أشهر من الآن سيطرتها الكامل عليها وضمها إلى الاتحاد الروسي مع ثلاث مناطق أوكرانية أخرى. 

ورأت أوكرانيا أنها تسير نحو تحقيق "انتصار مشترك" للغرب، في حين رأت لندن في الانسحاب "خسارة استراتيجية جديدة" لموسكو، بعد إعلانها استعادة مدينة خيرسون التي انسحب منها الروس.

وبدوره، أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في كمبوديا، أن قلة من الناس آمنوا بأن أوكرانيا ستنجو، معتبراً أن الانتصار جاء مشتركاً لكل الدول المحبة للسلام، في إشارة منه إلى الدول التي دعمت بلاده بالسلاح منذ بداية النزاع.

بالمقابل، أشاد بلينكن "بالشجاعة الرائعة" للجيش والشعب الأوكرانيين، ووعد بأن الدعم الأميركي سيستمر طالما لزم الأمر لإنزال الهزيمة بروسيا، وفق كلامه.

وأتى كلام الوزير الأوكراني بعد ساعات من تصريحه في المناسبة نفسها، بأن أوكرانيا تكسب معارك لكن الحرب مستمرةن وفق قناة (العربية). 

وأكمل خلال لقاء مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على هامش قمة رابطة جنوب شرق آسيا، أن الحرب مستمرة ونرى طالما روسيا تحشد المزيد من المجندين وتجلب المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

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