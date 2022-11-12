خلافات مع أمريكا.. روسيا تكشف حقيقة تمديد العمل باتفاق الحبوب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت موسكو أنها لم تتخذ قرارا بعد بخصوص التمديد، بعدما عقد قادة الأمم المتحدة محادثات مع مسؤولين روس في جنيف، أمس الجمعة، بشأن اتفاقيات البحر الأسود المرتبطة بتصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا.وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، السبت، أن موسكو غير راضية عن تنفيذ المذكرة المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تصدير منتجاتها الزراعية.كما تابعت أنها لم تبتّ قرارها بعد بشأن إمكانية التمديد من عدمها، وفق قناة (العربية).الجدير بالذكر أن الإعلان الروسي أتى ردّاً على كلام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صباحاً، بأن تمديد اتفاق الحبوب سيكون قرارا "صائبا"، مشددا على ضرورة وضع حد زمني للاتفاق.يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت أعربت عن أملها بتسهيل عمليات تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق الدولية من دون أي عوائق.