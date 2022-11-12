شؤون فلسطينية

أبو هولي يرحب بتصويت الجمعية العامة على تمديد ولاية (أونروا)

أبو هولي يرحب بتصويت الجمعية العامة على تمديد ولاية (أونروا)
أبو هولي
رام الله - دنيا الوطن
رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، بتصويت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بأغلبية ساحقة لصالح 5 قرارات في اللجنة الرابعة للجمعية العامة ومنها تمديد ولاية الأونروا حتى 30 حزيران/ يونيو 2026 دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3).

وقال أبو هولي في بيان اليوم السبت، إن التصويت الساحق بالأغلبية يعكس حجم الدعم لاستمرارية عمل الأونروا الى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، باعتبار الأونروا الشاهد السياسي على قضية اللاجئين، والشاهد الحي على مأساة ونكبة شعبنا.

وتابع: "ان التصويت شكل انتصارا للعدالة وللقانون الدولي، وتجسيدا حيا للمسؤولية الدولية تجاه استمرارية عمل وكالة الغوث الدولية، واللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في العودة والتعويض".  

وطالب أبو هولي الدول التي امتنعت عن التصويت أو تغيبت بإعادة النظر في قرارها، وأن الفرصة ما زالت قائمة لها من خلال التصويت لصالح القرار في التصويت النهائي في الجلسة العامة للجمعية العامة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.  

وأكد ضرورة ترجمة الدعم السياسي للأونروا الذي عبرت عنه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر تجديد التفويض، بدعم مالي كاف ومستدام يمكن الأونروا من القيام في تقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302.

وشدد أبو هولي على أن التحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني قائما على أعلى المستويات في أروقة الأمم المتحدة، لضمان التصويت في الجلسة العامة المقرر عقدها كانون الأول/ ديسمبر المقبل بالأغلبية الساحقة وزيادة عدد الأصوات لصالح القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

الجدير ذكره أن تصويت الجمعية العامة (اللجنة الرابعة) هو تصويت أولي، سيمهد للانتقال إلى التصويت النهائي في الجلسة الكاملة للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

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