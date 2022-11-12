شؤون فلسطينية

عباس زكي يلتقى الأطباء العرب في ألمانيـا

عباس زكي يلتقى الأطباء العرب في ألمانيـا
رام الله - دنيا الوطن
التقى عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية في برلين الأطباء العرب المقيمين في المانيـا، بحضور السفير ليث عرفة سفير دولة فلسطين بألمانيا ، وأمين سر إقليم فتح مؤانس الأبيض، ود.علي معروف وطاقم السفارة.

وضع زكي الأطباء العرب بصورة الأوضاع وأخر التطورات على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية ، كما استعرض معهم اخر تطورات الساعة على الساحة الفلسطينية ، وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من جرائم وممارسات واعتداءات يومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي والاعتقالات اليومية ومصادرة للأراضي والإعدامات التي يقوم بها جيش الاحتلال وتندرج تحت الإرهاب والانتهاك الصارخ لحقوق الانسان في كافة المدن والقرى والمخيمات.

وأكد زكي خلال لقائه بأن الصوت العربي وخاصة في دول أوروبا وكافة دول المهجر يجب ان يرتفع فهو صوت مؤثر لما يمتلكه من تأثير في كافة المجالات لإيصال الحقيقة لكل الشعوب في دول أوروبا والتنبه الى الخطر الصهيوني الحقيقي في سعيه لفرض سيطرته على مقدرات شعوبنا العربية ونقل الصوت الفلسطيني وآلامه وعدوانية الصهاينة الى تلك الشعوب
وتأتي زيارة زكي في ظل مشاركته إحياء إقليم فتح في المانيا مهرجاناً مركزيا ًفي الذكرى الثامنة عشر لاستشهاد الرمز ياسر عرفات والذي سيقام في العاصمة برلين بألمانيا.


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