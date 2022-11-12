"التربية" تستقبل وفداً من مؤسسة الشراكة العالمية لأجل التعليم

رام الله - دنيا الوطناستضافت وزارة التربية والتعليم وفداً من الشراكة العالمية لأجل التعليم Global partnership for education وهي مؤسسة دولية تعد الأكبر عالميا في دعم قطاع التعليم، إذ تعد الزيارة هي الأولى لوفد من المؤسسة إلى فلسطين؛ لاستشراف آفاق التعاون لدعم هذا القطاع الحيوي.وخلال الزيارة التي جاءت إثر دعوة وجهها وزير التربية أ.د. مروان عورتاني للمؤسسة لزيارة فلسطين خلال ترؤسه وفد فلسطين إلى قمة تحويل التعليم قبل شهرين؛ تم تنظيم لقاء للوفد الزائر مع الشركاء الدوليين العاملين في القطاع تحت رعاية وزارة التربية.وعقد عورتاني اجتماعين مع الوفد الزائر، لنقاش مجالات التعاون لدعم قطاع التعليم؛ تتويجا لحوارات ولقاءات سابقة استهدفت إدراج قطاع التعليم الفلسطيني ضمن مجالات عمل المؤسسة.واستعرض الوزير خلال الاجتماعات الأولويات التطويرية للوزارة والتحديات الماثلة وفي طليعتها انتهاكات الاحتلال التي بلغت حدا غير مسبوق، كما نوه إلى ضرورة تعزيز التدخلات في المناطق المستهدفة، مركزا بشكل خاص على قضية توفير مقومات الوصول الآمن للطلبة إلى مدارسهم، مشيراً إلى أن أي شراكة مستقبلية ستشكل إضافة نوعية للجهد المبذول.كما تم خلال فترة زيارة الوفد عقد اجتماع مع الإدارات العامة في الوزارة، وتنظيم جولة ميدانية لثلاث مدارس؛ لوضع أعضاء الوفد الضيف في صورة واقع التعليم في فلسطين وخصوصا في المناطق المستهدفة بفعل الاحتلال وقطعان المستوطنين.ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة ستنضم للمجموعة القطاعية لدعم التعليم في فلسطين.