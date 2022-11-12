شؤون فلسطينية

رمزي رباح يلتقي سفير فلسطين ويعرض معه أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

رمزي رباح يلتقي سفير فلسطين ويعرض معه أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
استقبل سفير دولة فلسطين، أشرف دبور، رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بحضور المناضل معن بشور، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل، أمين سر فصائل منظمة التحرير وحركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات وعضو المجلس الثوري لحركة فتح آمنة جبريل.

رباح عرض الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل التصعيد والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني، معتبراً ان أفضل رد على هذه الممارسات هو بتصعيد مقاومتنا وتعزيز وحدتنا الوطنية، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به فعاليات المقاومة الشعبية من جميع فئات وتيارات شعبنا..

واعتبر أن حماية شعبنا وتوفير مقومات صموده في وجه البطش الصهيوني يتطلب إجراءات وسياسات مباشرة تعمل على تحصين إنجازات شعبنا، خاصة في ظل الوحدة الميدانية في مختلف مواقع المواجهة.

وشدد على أن إعلان الجزائر وغيره من مرجعيات وطنية كقرارات المجلس الوطني والمركزي ومخرجات لقاء الأمناء العامين تشكل أساسًا لاستراتيجية نضالية يجب ان نبدأ بتطبيقها، خاصة في ظل تنامي التطرف والعنصرية الفاشية في إسرائيل والمعبر عنها بنتائج الانتخابات الإسرائيلية.

كما عرض رباح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين نتيجة الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل لدفع شعبنا للقبول بالحلول التصفوية الإسرائيلية.

ودعا إلى مواكبة الأزمة اللبنانية وانعكاساتها بإجراءات تخفف عن شعبنا وطأة الأوضاع المعيشية الصعبة سواء من خلال وكالة الغوث المطالبة بتحمل مسؤولياتها باعتماد خطة طوارئ اغاثية
أو إقرار الحقوق الإنسانية تساهم في دعم شعبنا ومواقفه بالتمسك بحق العودة ورفض التوطين.

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