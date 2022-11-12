شؤون فلسطينية

الرشق: في ذكرى رحيل قبها تتحقق أمنيته بوحدة بنادق المقاتلين

الرشق: في ذكرى رحيل قبها تتحقق أمنيته بوحدة بنادق المقاتلين
وصفي قبها
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إن ذكرى رحيل القيادي، وصفي قبها، تمر والأسرى يفتقدون صوته المدافع والمساند لقضيتهم، و"بنادق المقاتلين في ضفة العياش تتوحد في مواجهة المحتل، وتلك كانت أمنيته".

ووصف الرشق الراحل قبها بـ "الأسير الثائر، والوزير المقاتل العنيد، والعلامة المميزة في تحدي الاحتلال، والإصرار على قهره بتجسيد الوحدة الوطنية واقعاً ملموساً في حياة الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن المهندس قبها رحل لكن ذكراه العطرة وصدى صوته المساند للأسرى الأبطال لا يزال دويه مسموعا مدويا، وسيبقى الحاضر سيرة ومسيرة.

وحل يوم أمس 11 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، الذكرى السنوية الأولى لرحيل القيادي في حركة حماس وصفي قبها "أبو أسامة".

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