(العليا لمتضرري عدوان 2014) تحث الدول على تقديم الدعم لتعويضهم

رام الله - دنيا الوطنأعربت اللجنة العليا لمتضرري عدوان ٢٠١٤ عن دعهما الكامل وتمسكها بوكالة (أونروا) كمؤسسة دولية تواصل تقديم الخدمات للاجئين في المناطق عملياتها الخمسة و على جميع الأصعدة (تعليم وصحة وإغاثة وصحة البيئة وإنهاء الملفات العالقة ) وأيضا كشاهد حي على مأساة الهجرة واللجوء للاجئين .ودعت اللجنة خلال الوقفة التي نظمتها بمدينة بغزة اليوم السبت، بمناسبة انعقاد اللجنة الاستشارية في عمان يوم الاثنين، وبمشاركة العشرات من المتضررين الذين رفعوا اللافتات التي تطالب (أونروا) بسرعة إنهاء مشكلتهم والعمل على تعويضهم.وذكر بيان اللجنة والذي ألقاه رئيسها عبد الهادي مسلم المجتمعين بمعاناة متضرري عدوان ٢٠١٤ والعمل على إنهاء هذا الملف من خلال تشجيع وحث ومطالبة هذه الدول على التبرع للوكالة لتستطيع إنهاء ملف 2014 بنفس الألية التي تم العمل فيها في إنهاء ملف عدوان 2021.وطالبت اللجنة العليا مفوض عام الوكالة (أونروا) فيليب لازاريني ومدير عمليات الوكالة بغزة توماس وايت أن يطرحوا ملف ٢٠١٤ على اللجنة الاستشارية والدول المانحة في الذي سينعقد بعد غد الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان، وضرورة دفع الأموال لمتضرري عدوان ٢٠١٤ لان العدد يفوق 60 الف أسرة متضررة وقعت عقود مع (أونروا) ولم تدفع لهم لأسباب لها علاقة بأزمة مالية.وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرارية الفعاليات والوقفات المطلبية حتى انتزاع حقوقنا، لان الحقوق تنتزع ولا توهب ومقدمة شكرها لكل من يقف معها ويساندها ويدعمها في تحقيق مطالبها المشروعة.