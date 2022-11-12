البرلمان العربي يدين الهجوم الحوثي على ميناء قنا اليمني

رام الله - دنيا الوطنأدان البرلمان العربي، اليوم السبت، الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي من خلال الطيران المُسير على ميناء قنا التجاري بمحافظة شبوة بجمهورية اليمن.واستنكر البرلمان العربي، تعنت جماعة الحوثي واستمرارها في التصعيد وتقويض فرص تسوية الأزمة وعرقلة تمديد الهدنة، مؤكدا دعمه لكافة الجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وصولا لوقف دائم لإطلاق النار وافساح المجال أمام جهود التسوية السياسية ورفع معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار، محذرا من تداعيات الهجمات الحوثية على تدهور الوضع الإنساني والحالة الاقتصادية لليمنيين.وجدد البرلمان العربي ، التأكيد على دعمه الكامل لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه ، مشددا على تضامنه الكامل مع اليمن في حربها التي تواجهها ضد قوات الحوثي وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.