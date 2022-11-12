شؤون فلسطينية

صور.. عضو المكتب السياسي بحزب "برو رومانية" د. نبيل أبو رجيلة يزور دنيا الوطن

صور.. عضو المكتب السياسي بحزب "برو رومانية" د. نبيل أبو رجيلة يزور دنيا الوطن
رام الله - دنيا الوطن
زار عضو المكتب الساسي لحزب برو_رومانية" الناشط الفلسطيني، د. نبيل أبو رجيلة، شركة "دنيا الوطن" بمقرها بمدينة غزة.

وكان في استقبال أبو رجيلة، كل من المدير العام، أ. عبد الله عيسى، نائب المدير العام، رئيس التحرير، أ. محمد عيسى، المديرة المالية والإدارية، ألاء النمر، مسؤولة التدريب والتطوير في الشركة، حنين حمدونة، مدير الأخبار، هيثم نبهان.

وأعرب أبو رجيلة عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة، مؤكداً على الدور الذي قامت وتقوم به "دنيا الوطن" منذ تأسيسها في إبراز النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الجاليات في العالم وتحديداً في أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وأكد أبو رجيلة أن موقع "دنيا الوطن" يحتل المرتبة الأولى على جميع المواقع الفلسطينية، بما يتعلق بأخبار الجاليات وتحديداً في أوروبا.

من جهته، رحب أ. محمد عيسى عن سعادته بزيارة أبو رجيلة لمقر الشركة، مؤكداً بالدور الكبير الذي تقوم به الجاليات الفلسطينية في مناصرة القضية الفلسطينية في جميع مراحلها.

يشار إلى أن أبو رجيلة مقيم في رومانيا منذ أكثر من (30 عاماً)، والآن يقوم بزيارة لمسقط رأسه بلدة خزاعة شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.






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