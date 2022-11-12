شؤون فلسطينية

وزير التربية يطلّع على سير عمل تأسيس المركز الوطني للامتحانات

وزير التربية يطلّع على سير عمل تأسيس المركز الوطني للامتحانات
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، على سير عمل تأسيس المركز الوطني للامتحانات، والجهود المبذولة لإنشائه بعد صدور مرسوم رئاسي بشأن تأسيسه.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير برئيس المركز د. محمد عواد وممثلي الإدارات العامة في المركز، حيث استمع الوزير إلى تقارير الإنجازات والإجراءات التي تمت لتأسيس المركز، واطلع على أنشطة المركز وبخاصة في موضوع بنك الأسئلة والرؤية المستقبلية.

وخلال اللقاء، أصدر عورتاني توجيهاته بتوفير كافة الاحتياجات والخبرات اللازمة لتمكين المركز من إنجاز مهامه وفق النظام، ليأخذ المركز دوره المأمول في تحقيق الغايات المرجوة.

وثمن الجهود المبذولة في تنفيذ الامتحانات الدولية والوطنية والتوظيف والثانوية العامة وغيرها، مشدداً على ضرورة مأسسة الأبحاث والدراسات التربوية والانتصار لثقافة تعزيز المؤشرات في بلورة السياسات الناظمة لعمليات التقييم، ومأسسة الجهود المنضوية في هذا الإطار بالشراكة الفاعلة مع الجامعات والمراكز البحثية والدولية.

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