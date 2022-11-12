رسميًا.. تركيا توقّع على تعيين سفيرًا لها في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنوقعت تركيا اتفاقا مع إسرائيل بتعيين سفير لها لدى في إسرائيل بعد إعادة العلاقات الدوبلوماسية بينهم، وتم نشر الوثيقة في الجريدة الرسمية.ووفق موقع (روسيا اليوم)، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقّع على تعيين شاكر أوزكان تورونلارو، سفيرًا لتركيا لدى إسرائيل.وكان تورونلارو سفيرًا في فلسطين بوقت سابق، وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن "تركيا قررت بتعيين سفير لها في إسرائيل، لإستعادة العلاقات الدبلوماسية".ونص المرسوم الرئاسي على أن "شاكر أوزكان تورونلار، عضو المجلس الاستشاري للسياسة الخارجية، قد تم تعيينه سفيرًا لتركيا لدى دولة إسرائيل بموجب المادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 3".