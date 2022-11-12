مصرع 19 شخصا وإصابة 16 آخرين بحادث انقلاب حافلة في مصر

رام الله - دنيا الوطنلقي 19 شخصا مصرعهم، نتيجة سقوط حافلة "ميني باص"، اليوم السبت، في مياه إحدى الترع بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة.وقال وكيل وزارة الصحة المصرية بالدقهلية، شريف مكين، لـ (سكاي نيوز عربية) إن فرق الإنقاذ النهري انتشلت 19 جثة لضحايا الحادث وكذلك تم إنقاذ 6 آخرين، وأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي ومستشفى أجا المركزي.ولا تزال فرق الإنقاذ تمشط المياه بحثا عن ضحايا آخرين لوجود احتمال أن تيار المياه جرف جثثا أخرى بعيدا عن مكان الحادث.وأوضح أن حالة أغلب المصابين مستقرة وتم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات في المحافظة لتقديم اللازم لهم.