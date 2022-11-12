شؤون فلسطينية

قدامى أهالي يالو الخيرية يتوج بطلا لبطولة الشهيد "أبو عمار" للقدامى

قدامى أهالي يالو الخيرية يتوج بطلا لبطولة الشهيد "أبو عمار" للقدامى
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت جمعية قدامى جنين مساء أمس الجمعة، والتي توافق ذكرى استشهاد الراحل ياسر عرفات، فعاليات البطولة الكروية التي جاءت تحت شعار "بطولة الشهيد ابو عمار لقدامى كرة القدم والتي كانت تحت رعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي أقيمت على ملعب خدمات مخيم جنين وضمت مجموعة من الفرق المختلفة للقدامى من مختلف محافظات الوطن.

ولعبت البطولة على نظام مجموعتين ونظام النقاط بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية، وعلى هذا استطاع كل من قدامى أهالي يالو وقدامى نابلس الوصول إلى الدور النهائي واللعب على المرتبة الأولى والثانية وفي المقابل لعب كل من قدامى جنين ونقابة المهندسين على المرتبة الثالثة والرابعة.

وحصل قدامى أهالي يالو الخيرية المرتبة الأولى وقدامى نابلس على المرتبة الثانية.

وتقدم رئيس جمعية قدامى جنين وعدد من الضيوف الكرام بتقديم الجوائز وتكريم كل من لجنة التحكيم واللجنة المنظمة للبطولة والفرق المشاركة بدروع مشاركة ومن ثم تكريم الفرق الفائزة بالمرتبة الأولى والثانية والثالثة وكذلك اللاعبين الفائزين بجائزة أفضل حارس وهداف البطولة.

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