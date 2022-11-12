شؤون فلسطينية

فروانة: الأسير يوسف مقداد يدخل عامه الـ 21 والأخير في سجون الاحتلال

فروانة: الأسير يوسف مقداد يدخل عامه الـ 21 والأخير في سجون الاحتلال
الأسير مقداد
رام الله - دنيا الوطن
قال المختص في شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، صباح اليوم السبت، إن الأسير يوسف مقداد من قطاع غزة، يدخل عامه الـ 21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل، وهو العام الأخير من مدة حكمه.

وأشار فروانة إلى أن الأسير يوسف مصطفى حمدان مقداد (61 عاما) من سكان تل الهوى غرب مدينة غزة، معتقل منذ 14-11-2002، وذلك بعد ان اجتاحت قوات الاحتلال ليلا وبأعداد كبيرة حي تل الهوى من جهة البحر غربا قادمة من مستوطنة نيتساريم، وداهمت منزله الواقع بجوار "دوار الخور" واعتقلته برفقة شقيقه.

وأضاف فروانة، "ومن ثم تعرض لتعذيب جسدي ونفسي قاسي، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 21 عاما بتهمة الانتماء إلى حركة فتح، وكتائب الأقصى ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع، "الأسير يوسف مقداد، وكنيته "أبو الهيثم"، متزوج ولديه 5 من الأبناء ثلاث أولاد، وبنتين وهم (هيثم، محمد، مصطفة، هنية، هيا)، وكان يعمل في جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة".

يُذكر أن قرابة (190) أسيرا من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ أقدمهم الأسير "ضياء الاغا" المعتقل منذ ما يزيد عن 30 عامًا.

أخبار ذات صلة

تقرير:&#34;الصهيونية الدينية&#34; تركز اهتمامها على وزارات تطلق من خلالها موجة جديدة من النشاطات الاستيطانية

تقرير:"الصهيونية الدينية" تركز اهتمامها على وزارات تطلق من خلالها موجة جديدة من النشاطات الاستيطانية

قدامى أهالي يالو الخيرية يتوج بطلا لبطولة الشهيد &#34;أبو عمار&#34; للقدامى

قدامى أهالي يالو الخيرية يتوج بطلا لبطولة الشهيد "أبو عمار" للقدامى

حصيلة وفيات وإصابات حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي

حصيلة وفيات وإصابات حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي

بذكرى أبو العطا.. الجهاد الإسلامي: اغتيال قادة المقاومة لن ينال من عزيمة شعبنا ومقاومته

بذكرى أبو العطا.. الجهاد الإسلامي: اغتيال قادة المقاومة لن ينال من عزيمة شعبنا ومقاومته

ما تداعيات قرار حظر تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة؟

ما تداعيات قرار حظر تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة؟

حصيلة المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

حصيلة المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الخضروات والدجاج في غزة اليوم السبت

أسعار الخضروات والدجاج في غزة اليوم السبت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تقرير:&#34;الصهيونية الدينية&#34; تركز اهتمامها على وزارات تطلق من خلالها موجة جديدة من النشاطات الاستيطانية

تقرير:"الصهيونية الدينية" تركز اهتمامها على وزارات تطلق من خلالها موجة جديدة من النشاطات الاستيطانية

قدامى أهالي يالو الخيرية يتوج بطلا لبطولة الشهيد &#34;أبو عمار&#34; للقدامى

قدامى أهالي يالو الخيرية يتوج بطلا لبطولة الشهيد "أبو عمار" للقدامى

فروانة: الأسير يوسف مقداد يدخل عامه الـ 21 والأخير في سجون الاحتلال

فروانة: الأسير يوسف مقداد يدخل عامه الـ 21 والأخير في سجون الاحتلال

حصيلة المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

حصيلة المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الخضروات والدجاج في غزة اليوم السبت

أسعار الخضروات والدجاج في غزة اليوم السبت

عياش يدعو لطي صفحة الانقسام والتمسك بإرث الشهيد أبو عمار

عياش يدعو لطي صفحة الانقسام والتمسك بإرث الشهيد أبو عمار

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.. طالع حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.. طالع حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

منوعات

هل سيعود مسلسل &#34;طاش ما طاش&#34; من جديد؟

هل سيعود مسلسل "طاش ما طاش" من جديد؟

شاهد: ريم عبدالله تفاجئ جمهورها و تظهر بدون مكياج

شاهد: ريم عبدالله تفاجئ جمهورها و تظهر بدون مكياج

شاهد: محمد رمضان يقلق جمهوره بآخر فيديو له

شاهد: محمد رمضان يقلق جمهوره بآخر فيديو له

شاهد: عمر كمال يورط حمادة هلال ويضعه في موقف محرج أثناء حفل زفاف

شاهد: عمر كمال يورط حمادة هلال ويضعه في موقف محرج أثناء حفل زفاف

منة شلبي تعلن عن انتهاء أزمة مسلسلها الجديد

منة شلبي تعلن عن انتهاء أزمة مسلسلها الجديد

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة من جديد بحديثها عن الزوجات

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة من جديد بحديثها عن الزوجات

شاهد: ياسمين رئيس توجه رسالة غريبة لشخص مجهول &#34;قرفانة منك&#34;

شاهد: ياسمين رئيس توجه رسالة غريبة لشخص مجهول "قرفانة منك"

شاهد: أنغام تصدم الجمهور بإطلالة نارية لها وبسعر خيالي

شاهد: أنغام تصدم الجمهور بإطلالة نارية لها وبسعر خيالي

شاهد: رامي إمام يخرج عن صمته ويكشف التطورات الصحية لوالده عادل إمام

شاهد: رامي إمام يخرج عن صمته ويكشف التطورات الصحية لوالده عادل إمام

شاهد: فاشينيستا لبنانية شهيرة توثق لحظة شفائها من سرطان الثدي بشكل مؤثر

شاهد: فاشينيستا لبنانية شهيرة توثق لحظة شفائها من سرطان الثدي بشكل مؤثر

عربي

بدء الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين

بدء الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين

تناولا الوضع بغزة.. تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي مع نظيره المصري

تناولا الوضع بغزة.. تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي مع نظيره المصري

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين بشدة الهجوم على ميناء قنا في محافظة شبوة اليمينة

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم على ميناء قنا في محافظة شبوة اليمينة

&#34;تداعياتها خطرة&#34;.. نصرالله يعقب على انتخابات (كنيست) الإسرائيلية

"تداعياتها خطرة".. نصرالله يعقب على انتخابات (كنيست) الإسرائيلية