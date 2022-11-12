فروانة: الأسير يوسف مقداد يدخل عامه الـ 21 والأخير في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال المختص في شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، صباح اليوم السبت، إن الأسير يوسف مقداد من قطاع غزة، يدخل عامه الـ 21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل، وهو العام الأخير من مدة حكمه.وأشار فروانة إلى أن الأسير يوسف مصطفى حمدان مقداد (61 عاما) من سكان تل الهوى غرب مدينة غزة، معتقل منذ 14-11-2002، وذلك بعد ان اجتاحت قوات الاحتلال ليلا وبأعداد كبيرة حي تل الهوى من جهة البحر غربا قادمة من مستوطنة نيتساريم، وداهمت منزله الواقع بجوار "دوار الخور" واعتقلته برفقة شقيقه.وأضاف فروانة، "ومن ثم تعرض لتعذيب جسدي ونفسي قاسي، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 21 عاما بتهمة الانتماء إلى حركة فتح، وكتائب الأقصى ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي".وتابع، "الأسير يوسف مقداد، وكنيته "أبو الهيثم"، متزوج ولديه 5 من الأبناء ثلاث أولاد، وبنتين وهم (هيثم، محمد، مصطفة، هنية، هيا)، وكان يعمل في جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة".يُذكر أن قرابة (190) أسيرا من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ أقدمهم الأسير "ضياء الاغا" المعتقل منذ ما يزيد عن 30 عامًا.