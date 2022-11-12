بدء الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين

رام الله - دنيا الوطنتبدأ البحرين اليوم السبت، الانتخابات النيابية والبلدية، حيث تضم مرشحين بلغ عددهم 507 مرشح، يتنافسون على 40 مقعدًا في مجلس النواب، و30 في المجالس البلدية.وأشارت وكالة الأنباء البحرينية إلى مجموع المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات حوالي (344 ألف و713 ناخبًا).وتبين أن عدد المشاركين في الانتخابات النيابية 330 مرشحًا من بينهم 73 امرأة، بينما يبلغ عدد المرشحين في انتخابات البلدية 177 مرشحًا من بينهم 21 امرأة. وفق موقع (الشرق)وقالت وكالة الأنباء إن الانتخابات " تشهد مشاركة واسعة من المرأة البحرينية، بزيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد المترشحات للانتخابات النيابية والبلدية مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ وصل عددهن إلى 94 مترشحة من إجمالي العدد الكلي".وأضافت أن انتخابات مواطني البحرين المتواجدين في الخارج سجلت " إقبالاً واسعاً تجاوز جميع الانتخابات السابقة".وأوضحت وزارة الداخلية البحرينية يوم الجمعة، أنه "تم استهداف مواقع إلكترونية في البلاد بهدف تعطيل العملية الانتخابية وبث رسائل سلبية للتأثير عليها".ونشرت الوزارة تغريدة على (تويتر)، أن عمليات الاستهداف هي "محاولات يائسة، ولن تنال من عزيمة المواطنين الذين سيتوجهون السبت إلى مراكز التصويت".ودعا رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات إلى "تجاهل أي إشاعات أو أخبار (مفبركة(".وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني يوم الجمعة، أن "الموقع الإلكتروني لمجلس النواب يتعرض للاختراق"، مشيرةً أنها تعمل على إعادة تشغيل الموقع بالتنسيق مع الجهات المختصة والأمنية.