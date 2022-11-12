شؤون فلسطينية

حصيلة المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

حصيلة المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي
معبر بيت حانون/ إيرز
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال القطاع خلال الأسبوع الماضي (6-11 نوفمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10797 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10981 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 10553 مواطناً و164 أجنبياً، و80 من فلسطينيي الـ 48.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10799 مواطناً، و129 أجنبياً، و50 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة وأراضي عام 48.

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