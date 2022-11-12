دولي

انتخابات التجديد النصفي.. الديمقراطيون يحصدون 49 مقعداً في مجلس الشيوخ

انتخابات التجديد النصفي.. الديمقراطيون يحصدون 49 مقعداً في مجلس الشيوخ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تمكن الديمقراطيون من حصد 49 مقعداً في مجلس الشيوخ، بعد إعادة انتخاب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية (أريزونا) مارك كيلي.

وحسم كيلي المقعد الذي كان ينافسه عليه الجمهوري بلايك ماسترز في مجلس الشيوخ، المكون من 100 مقعد، والذي تتطلب السيطرة عليه 51 مقعداً.

وعقب الإعلان عن فوزه، قال كيلي وهو رائد فضاء متقاعد على (تويتر): "شكراً أريزونا"، وفق ما نقل موقع (الشرق).

وبهذه النتيجة يكون، في انتظار حسم مقعدي ولاية نيفادا التي يتصدر سباق مجلس الشيوخ فيها – حتى الآن – الجمهوري آدم لاكسالت أمام منافسته الديمقراطية كاثرين كورتيز ماتسو.

وكذلك مقعد ولاية جورجيا، الذي ستجري جولة إعادة عليه في 6 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعدما فشل كلا المرشحين الديمقراطي رافائيل وارنوك، والجمهوري هيرشيل والكر في الحصول على نسبة 50% من الأصوات.

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