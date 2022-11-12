القوات الأوكرانية تستعيد مدينة خيرسون.. وزيلنسكي: "يوم تاريخي"

أكد وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، أن الحرب مستمرة، بعد استعادة مدينة خيرسون، المدينة الرئيسية في جنوب البلاد.

وفي ما وصف بانتكاسة قوية لموسكو بعد قرابة تسعة أشهر من بدء الحرب،



وعزف النشيد الوطني الأوكراني في المدينة بعد انسحاب القوات الروسية أمس الجمعة من المدينة، وفق ما نقل موقع (الجزيرة).





وكانت خيرسون أول مدينة سقطت في بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.



من جهته، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي على وسائل التواصل الاجتماعي استعادة المدينة "يوما تاريخيا".





وقال: إن قوات عسكرية خاصة أصبحت داخل مدينة خيرسون في جنوب البلاد بعد إعلان روسيا انسحاب قواتها منها.





وكتب زيلينسكي على (تليغرام): "اليوم يوم تاريخي؛ نحن نستعيد خيرسون"، موضحاً "في الوقت الراهن، مدافعونا موجودون في ضواحي المدينة، لكن قوات عسكرية خاصة موجودة في المدينة".



ولوح زيلينسكي برمز تعبيري لعلم أوكرانيا ومشاهد التقطها هواة من المدينة تُظهر القوات الأوكرانية تتجمع مع سكان المدينة.



وأظهر أحد المقاطع التي نشرها زيلينسكي، وقال إنه صُوّر من خيرسون، جنودا أوكرانيين يقولون إنهم من "اللواء 28" بينما سُمع حشد يهتف "في سي يو"، وهي اختصار للقوات المسلحة الأوكرانية.



أعلن الجيش الأوكراني أنه دخل إلى مدينة خيرسون، المدينة الرئيسية في جنوب البلاد، بعد انسحاب القوات الروسية.