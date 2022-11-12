دولي

البيت الأبيض: الأوكرانيّون حقّقوا انتصاراً "استثنائياً"

البيت الأبيض: الأوكرانيّون حقّقوا انتصاراً "استثنائياً"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال البيت الأبيض، إن الأوكرانيين حققواً نصراً "استثنائياً" بعد استعادة كييف مدينة خيرسون، جنوب البلاد إثر انسحاب الجيش الروسي.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان: "يبدو أنّ الأوكرانيّين حقّقوا لتوّهم انتصاراً استثنائياً: العاصمة الإقليميّة الوحيدة التي استولت عليها روسيا في هذه الحرب عادت الآن تحت العلم الأوكراني وهذا أمر رائع جداً". 

وكان سوليفان يتحدّث بعد دخول القوّات الأوكرانيّة إلى المدينة، في ما يُشكّل انتكاسة جديدة لموسكو بعد نحو تسعة أشهر من الحرب في أوكرانيا.

واعتبر سوليفان أنّ انسحاب القوّات الروسيّة ستكون له "تداعيات استراتيجيّة أوسع"، بما في ذلك التخفيف من حدّة التهديد الذي تُشكّله روسيا على المدى الطويل على مُدن أخرى في جنوب أوكرانيا، مثل أوديسا، وفق ما نقل موقع (الشرق).

وأضاف "هذه لحظة عظيمة وهي نتيجة مثابرة ومهارة مُذهلتَين لدى الأوكرانيّين، بدعم موحّد ومتواصل من الولايات المتحدة وحلفائنا".

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