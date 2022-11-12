دولي

الصحة الإسرائيلية تعلن اكتشاف عيّنة إيجابية بـ(الكوليرا)

الصحة الإسرائيلية تعلن اكتشاف عيّنة إيجابية بـ(الكوليرا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، باكتشاف عيّنة إيجابية  بمرض (الكوليرا) شمال إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إنه "تم اكتشاف عينة إيجابية من (الكوليرا) في مياه خزّان "يارموكيم"، شماليّ البلاد، غير أنها أشارت إلى أنه "ليس هناك خطر على صحة الجمهور العامة، في هذه المرحلة".

وأوضحت الوزارة أن العيّنة الإيجابية، رُصدت "في عينات أجرتها الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية"، مشيرة إلى أنها تقدّر أن مصدر البكتيريا هو على ما يبدو من انتشار العدوى في سورية، بسبب تفشي (الكوليرا) هناك.

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