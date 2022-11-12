شؤون فلسطينية

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.. طالع حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.. طالع حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ،والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صاف وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 أما يوم الأحد، فيكون الجو صاف ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والإثنين، يكون الجو صاف بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائم جزئي وبارد في المناطق الجبلية بارد نسبياً في بقية المناطق حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، في ساعات المساء والليل فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

عياش يدعو لطي صفحة الانقسام والتمسك بإرث الشهيد أبو عمار

عياش يدعو لطي صفحة الانقسام والتمسك بإرث الشهيد أبو عمار

بيت لحم: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث السير في &#34;الفريدس&#34; إلى ثلاثة أشخاص

بيت لحم: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث السير في "الفريدس" إلى ثلاثة أشخاص

العملات: انخفاض متواصل على سعر صرف الدولار أمام الشيكل

العملات: انخفاض متواصل على سعر صرف الدولار أمام الشيكل

المنتخب الفلسطيني يحصل على المركز الأول بالبطولة الدولية لكرة السلة للكراسي المتحركة

المنتخب الفلسطيني يحصل على المركز الأول بالبطولة الدولية لكرة السلة للكراسي المتحركة

الرئيس عباس يبحث مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي المستجدات الفلسطينية

الرئيس عباس يبحث مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي المستجدات الفلسطينية

حلس: ما زال اسم ياسر عرفات محفورًا في قلب كل فلسطيني

حلس: ما زال اسم ياسر عرفات محفورًا في قلب كل فلسطيني

(أونروا) توقع اتفاقيتين مع ألمانيا بقيمة 36 مليون يورو لدعم اللاجئين الفلسطينيين

(أونروا) توقع اتفاقيتين مع ألمانيا بقيمة 36 مليون يورو لدعم اللاجئين الفلسطينيين

الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب يختار السوداني مستشارًا لأمينه العام

الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب يختار السوداني مستشارًا لأمينه العام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عياش يدعو لطي صفحة الانقسام والتمسك بإرث الشهيد أبو عمار

عياش يدعو لطي صفحة الانقسام والتمسك بإرث الشهيد أبو عمار

المنتخب الفلسطيني يحصل على المركز الأول بالبطولة الدولية لكرة السلة للكراسي المتحركة

المنتخب الفلسطيني يحصل على المركز الأول بالبطولة الدولية لكرة السلة للكراسي المتحركة

الرئيس عباس يبحث مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي المستجدات الفلسطينية

الرئيس عباس يبحث مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي المستجدات الفلسطينية

حلس: ما زال اسم ياسر عرفات محفورًا في قلب كل فلسطيني

حلس: ما زال اسم ياسر عرفات محفورًا في قلب كل فلسطيني

الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب يختار السوداني مستشارًا لأمينه العام

الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب يختار السوداني مستشارًا لأمينه العام

الذكرى الثانية لاستشهاد الأسير &#34;أبو وعر&#34; والاحتلال يواصل احتجاز جثمانه

الذكرى الثانية لاستشهاد الأسير "أبو وعر" والاحتلال يواصل احتجاز جثمانه

فتوح: نرحب باعتماد الأمم المتحدة قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية بماهية احتلال الضفة

فتوح: نرحب باعتماد الأمم المتحدة قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية بماهية احتلال الضفة

وزير الخارجية: اجماع دولي ساحق على تمديد ولاية (أونروا) وعدم قانونية المستوطنات

وزير الخارجية: اجماع دولي ساحق على تمديد ولاية (أونروا) وعدم قانونية المستوطنات

منوعات

هل سيعود مسلسل &#34;طاش ما طاش&#34; من جديد؟

هل سيعود مسلسل "طاش ما طاش" من جديد؟

شاهد: ريم عبدالله تفاجئ جمهورها و تظهر بدون مكياج

شاهد: ريم عبدالله تفاجئ جمهورها و تظهر بدون مكياج

شاهد: محمد رمضان يقلق جمهوره بآخر فيديو له

شاهد: محمد رمضان يقلق جمهوره بآخر فيديو له

شاهد: عمر كمال يورط حمادة هلال ويضعه في موقف محرج أثناء حفل زفاف

شاهد: عمر كمال يورط حمادة هلال ويضعه في موقف محرج أثناء حفل زفاف

منة شلبي تعلن عن انتهاء أزمة مسلسلها الجديد

منة شلبي تعلن عن انتهاء أزمة مسلسلها الجديد

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة من جديد بحديثها عن الزوجات

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة من جديد بحديثها عن الزوجات

شاهد: ياسمين رئيس توجه رسالة غريبة لشخص مجهول &#34;قرفانة منك&#34;

شاهد: ياسمين رئيس توجه رسالة غريبة لشخص مجهول "قرفانة منك"

شاهد: أنغام تصدم الجمهور بإطلالة نارية لها وبسعر خيالي

شاهد: أنغام تصدم الجمهور بإطلالة نارية لها وبسعر خيالي

شاهد: رامي إمام يخرج عن صمته ويكشف التطورات الصحية لوالده عادل إمام

شاهد: رامي إمام يخرج عن صمته ويكشف التطورات الصحية لوالده عادل إمام

شاهد: فاشينيستا لبنانية شهيرة توثق لحظة شفائها من سرطان الثدي بشكل مؤثر

شاهد: فاشينيستا لبنانية شهيرة توثق لحظة شفائها من سرطان الثدي بشكل مؤثر

عربي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين بشدة الهجوم على ميناء قنا في محافظة شبوة اليمينة

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم على ميناء قنا في محافظة شبوة اليمينة

&#34;تداعياتها خطرة&#34;.. نصرالله يعقب على انتخابات (كنيست) الإسرائيلية

"تداعياتها خطرة".. نصرالله يعقب على انتخابات (كنيست) الإسرائيلية

مسؤول قطري: اتفاق نقل المشجعين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر مطار بن غوريون لا ينبغي تسييسه

مسؤول قطري: اتفاق نقل المشجعين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر مطار بن غوريون لا ينبغي تسييسه

اليمن: &#34;أنصار الله&#34; تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

اليمن: "أنصار الله" تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا