ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.. طالع حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ،والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكون الجو صاف وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .أما يوم الأحد، فيكون الجو صاف ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.والإثنين، يكون الجو صاف بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائم جزئي وبارد في المناطق الجبلية بارد نسبياً في بقية المناطق حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، في ساعات المساء والليل فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.