المنتخب الفلسطيني يحصل على المركز الأول بالبطولة الدولية لكرة السلة للكراسي المتحركة

رام الله - دنيا الوطنحصل المنتخب الفلسطيني على المركز الأول في البطولة الدولية لكرة السلة للكراسي المتحركة، والتي أقيمت في الهند برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الفترة من 7-12 تشرين ثاني/ نوفمبر 2022.هذا وشاركت في البطولة الدولية لكرة السلة للكراسي المتحركة كلٌ من: سوريا ولبنان وليبيا والهند وأفغانستان وكمبوديا ونيبالوبنغلاديش.ويشار إلى أن المنتخب الفلسطيني في الدور الأول فاز على المنتخب البنغلاديشي ولم يحالفه الحظ أمام المنتخب السوري.كما وتأهلت كل من فلسطين وسوريا للدور نصف النهائي، وفي مبارة النصف نهائي، فاز المنتخب الفلسطيني على نظيره الليبي، وبذلك تأهل للمباراة النهائية ولعب مع المنتخب الهندي، حيث فاز على المنتخب المستضيف للبطولة وحصل المنتخب الفلسطيني على المركز الأول.