شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يبحث مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي المستجدات الفلسطينية

الرئيس عباس يبحث مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي المستجدات الفلسطينية
الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
تلقى الرئيس محمود عباس، مساء يوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوربي جوزيف بوريل.

وأطلع، بوريل، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مخاطر حقيقية جراء ممارسات الحكومة الإسرائيلية واصرارها على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني واستمرارها بالإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، محذراً من أي خطوات ضم أو أعمال أحادية قد تقدم عليها الحكومة الإسرائيلية القادمة.

وأكد الرئيس عباس، ضرورة البدء  بمسار سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشكر الاتحاد الأوروبي على مواقفه الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وتقديره للاتحاد ودوله الأعضاء للمساعدات التي تقدمها لبناء مؤسسات الدولة والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا على أهمية عقد حوار لرفع مستوى اتفاق الشراكة الأوربية ليكون اتفاقاً دائماً. 

كما أعرب الرئيس عباس عن ثقة القيادة الفلسطينية بالدعم الأوروبي في المحافل الدوليه وأهمية أن تعترف جميع الدول الأوربية بدولة فلسطين ودعم الجهود الفلسطينية لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

بدوره، أكد بوريل موقف الاتحاد الأوروبي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وفق قرارات الشرعية الدولية، وحرص أوروبا على تمتين وتعزيز العلاقات الثنائية المميزة مع فلسطين، والتأكيد على مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لمساعدة البرامج التنموية وبناء المؤسسات في فلسطين وأهمية مواصلة الحوار من أجل تعزيز سبل التعاون في جميع المجالات.

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