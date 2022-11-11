شؤون فلسطينية

(أونروا) توقع اتفاقيتين مع ألمانيا بقيمة 36 مليون يورو لدعم اللاجئين الفلسطينيين

(أونروا) توقع اتفاقيتين مع ألمانيا بقيمة 36 مليون يورو لدعم اللاجئين الفلسطينيين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوم الجمعة، توقيع اتفاقيتين مع ألمانيا بقيمة 36 مليون يورو لدعم اللاجئين في قطاع غزة والأردن ولبنان.

وذكر بيان صادر عن (أونروا) أن الاتفاقية الأولى بقيمة 18 مليون يورو لتمويل فرص العمل قصيرة الأجل والتدريب للاجئين في غزة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية وصيانتها.

وأضاف البيان أن المشروع الذي يحمل عنوان "خلق فرص العمل والبنية التحتية في غزة" سيستفيد منه 10150 لاجئ من خلال برنامج (أوتروا) لخلق فرص العمل بمن في ذلك 3 آلاف امرأة، كما سيتم دعم 11 ألف لاجئ تقريبا من خلال تطوير البنية التحتية الاجتماعية، وفق وكالة (شينخوا). 

وأشار إلى أن الاتفاقية الثانية بقيمة 18 مليون يورو لدعم خدمات الوكالة في مجالات التعليم والصحة والصرف الصحي وخدمات الدعم المرتبطة بها للاجئي فلسطين في لبنان والأردن.

وقال مدير شؤون (أونروا) في غزة توماس وايت، إن ألمانيا واحدة من شركاء الوكالة الرائدين والأكثر قيمة في إعادة تأهيل مدارسها ومراكزها الصحية وغيرها من المنشآت بشكل مستدام، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للاجئي فلسطين.

بدوره، اعتبر رئيس مكتب الممثلية الألمانية في رام الله أوليفر أوتشا، أن تعزيز فرص العمل المؤقتة والمحافظة على خدمات (أونروا) الأساسية يمكن أن يدعم قدرة لاجئي فلسطين على الصمود لمواجهة التحديات المتعددة التي يواجهونها، وفق البيان.

وقال أوتشا إن تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين المعيشية غير المستقرة وخاصة في قطاع غزة، حيث ترتفع معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير لا تزال أولوية رئيسة للحكومة الألمانية.

وبحسب البيان، تعد ألمانيا من بين أكبر الجهات المانحة لـ (أونروا)، حيث تبرعت بـ150 مليون يورو في عام 2021، مشيرا إلى أن الدعم يساعد الوكالة على مواصلة تقديم الخدمات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئي فلسطين ويعزز العمل الأساسي للوكالة لتحسين ظروفهم المعيشية.

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