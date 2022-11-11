شؤون فلسطينية

الذكرى الثانية لاستشهاد الأسير "أبو وعر" والاحتلال يواصل احتجاز جثمانه

الذكرى الثانية لاستشهاد الأسير "أبو وعر" والاحتلال يواصل احتجاز جثمانه
الشهيد الأسير كمال أبو وعر
رام الله - دنيا الوطن
يصادف اليوم الخميس الموافق العاشر من تشرين الثاني/
نوفمبر، الذكرى الثانية لاستشهاد الأسير كمال أبو وعر من جنين، والذي استشهد نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ المتعمد (القتل البطيء).

وقال نادي الأسير: إن "سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثمان أبو وعر إلى جانب تسعة من رفاقه الأسرى الذين استشهدوا خلال السنوات الماضية في سجون الاحتلال، أقدمهم الشهيد الأسير أنيس دولة من قلقيلية حيث يواصل الاحتلال احتجاز جثمانه منذ عام 1980، إضافة إلى الشهيد عزيز عويسات من القدس الذي اُستشهد عام 2018، وثلاثة أسرى اُستشهدوا عام 2019، وهم: فارس بارود من غزة، نصار طقاطقة من بيت لحم، بسام السايح من نابلس".

وأضاف: "خلال عام 2020 اُستشهد سعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر، وسامي العمور خلال 2021، فيما اُستشهد داود الزبيدي، ومحمد ماهر تركمان (غوادرة) خلال العام الجاري 2022، وكلاهما من جنين".

وبين نادي الأسير، أنّ الشهداء العشرة هم من بين (232) أسيرًا استشهدوا في سجون الاحتلال منذ عام 1967 حتى عام 2022، وهناك مئات الأسرى الذين استشهدوا بعد الإفراج عنهم بفترات وجيزة، نتيجة لأمراض وإصابات ورثوها عبر سنوات اعتقالهم، نذكر منهم الأسير حسين مسالمة من بيت لحم.

يُشار إلى أنّ هذه الذكرى تأتي مع استمرار تصاعد أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، خاصّة مع تصاعد أعداد الجرحى بين صفوف المعتقلين منذ مطلع العام الجاري، إضافة إلى تصاعد حالات الأسرى المصابين بالأورام والسرطان بدرجات مختلفة، ويبلغ عددهم اليوم نحو (24) أسيرًا ومعتقلًا، وأخطر هذه الحالات، حالة الأسير القائد ناصر أبو حميد الذي يواجه وضعًا صحيًا حرجًا جدًا في سجن "الرملة".

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