تناولا الوضع بغزة.. تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي مع نظيره المصري

عقب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء يوم الجمعة على الجهود المصرية الأخيرة لاحتواء الموقف في قطاع غزة ومنع الأوضاع من التدهور مجددًا مع إسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي خلال لقاء جمعه والرئيس المصري في شرم الشيخ المصرية، إننا "نشيد بموقف القاهرة في الوساطة لإنهاء الأزمة في غزة قبل أشهر".



وعلى هامش فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) المنعقد في شرم الشيخ، أوضح أن مصر "بدأت نهجاً شاملاً في حقوق الإنسان"، في حين أثنى بايدن على موقف مصر "القوي" من حرب أوكرانيا.



وبحسب ما أفادت وكالة (رويترز) أشاد بايدن بمصر لتحدثها بقوة عن الحرب في أوكرانيا، وقال "في مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا، تحدثت مصر بقوة في الأمم المتحدة وهذا موضع تقدير كبير أيضاً".



بدوره، شدد الرئيس المصري على "العلاقة الاستراتيجية القوية بين مصر والولايات المتحدة والتي لم تتغير على مدار 40 عاماً"، موضحًا أنه لطالما كان هناك تفاهماً مصرياً وأميركياً في التوجهات تجاه قضايا المنطقة".



وأشار السيسي إلى أن مصر "بدأت نهجاً شاملاً فيما يخص حقوق الإنسان"، لافتاً إلى إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان والحرص على تطويرها، ولفت أيضاً إلى إطلاق مبادرة لـ"الحوار الوطني"، وتشكيل لجنة رئاسية للنظر في العفو عن السجناء.



وأضاف أن لقاءه نظيره الأميركي بحضور الصحافة الأمريكية "مهم من أجل نقل تطورات الأوضاع داخل مصر"، وتابع: "أنا أعرف أن هذا محل اهتماكم"، وفق قناة (الشرق).



ويمضي الرئيس الأميركي ساعات قليلة في شرم الشيخ، حيث يناقش جهود الولايات المتحدة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مكافحة تغير المناخ، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً على مواجهة التأثيرات.

