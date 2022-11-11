"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم على ميناء قنا في محافظة شبوة اليمينة



واستنكرت الأمانة العامة استهداف المنشآت المدنية والحيوية في الجمهورية اليمنية وحذرت من تداعياتها وطالبت بوقفها.



وأكدت مجددا موقف منظمة التعاون الإسلامي الداعم لأمن الجمهورية اليمنية واستقرارها ورفع المعاناة عن شعبها.



كما جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التأكيد على دعمها للمساعي الأممية والدولية لتمديد الهدنة في اليمن والتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والاستقرار.





رام الله - دنيا الوطنأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي أقدم عليه الحوثيون بطائرات مسيرة في محاولة لاستهداف ميناء قنا في محافظة شبوة اليمينة.